【股民熱話】久守必失？港股快將爆邊？

以為6月底中美元首會面，貿易談判有進展，港股會有運行。誰知至今未見兩國有太積極的行動，上周美國總統特朗普更炮轟中國尚未落實買更多美國貨，看來大家都係冇心好快解決問題，摩擦繼續，睇幾時特朗普又再發作，落實向餘下三千億美元中國商品加徵一成關稅。



港股上周受美股下跌拖累，到上周中期美國聯儲局主席的言論支持減息，美股迭創新高，但對港股刺激作用有限，何解表現如此疲弱？一來貿易戰的陰霾仍揮之不去；二來內地經濟仍然受壓，北水南來量減少，港股少咗一條大水喉射住，表現冇氣冇力；三來香港內部動盪不安，經濟下行壓力增，亦唔多唔少影響到投資氣氛，有錢都寧願留喺口袋而唔係去博。咁搞法，港股想唔乾塘都難！



今日(周一)已是7月中，觀乎7月至今恒指的高低位分別在29,008及28,081點，波幅不到一千點，顯然唔夠餵飽班大戶。再加上恒指已成個星期守在28,000點樓上，但縱有好消息仍未能向上突破，只怕「久守必守」。有理由相信，未來兩個星期，港股可能會爆邊現單邊市，而暫看下跌的機會比上升的機會大。



若然真的失守28,000點關，則最低消費要試番250天線即27,600點水平，再落就睇6月初低位26,672點；向上主要阻力仍在29,000點關。所以奉勸看官要做好「防風」措施，若持貨量多，可以考慮小注開淡倉做對沖；若然冇貨一身輕，相信呢浪爆邊後有一段長路要行，等確認爆邊先開始行動都唔遲。



東方產經專欄作者帥哥

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