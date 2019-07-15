北方礦業涉無法支付債務　遭提清盤呈請

北方礦業(00433)公布，今年5月27日收到Natu Investment Management 1 Company Limited作為呈請人，於香港高等法院原訟法庭向該公司發出的呈請，內容有關可能因公司無法支付其債務而被高等法院清盤。



該公司指，由於呈請並無適當指出法院以何基礎將公司清盤，故呈請屬有缺陷。於7月8日，公司於高等法院前發出傳票以申請剔除呈請，而呈請人亦發出傳票以取得許可修訂呈請。同日，公司的傳票被撤銷，而呈請人的傳票則被授予。呈請將於7月24日上午9時30分於高等法院進行聆訊。



呈請針對該公司未能結清債項合共1.7億港元而提交，該等款項為公司被指稱結欠呈請人的未償還金額。該公司正就呈請積極尋求法律意見，並同時與呈請人進行磋商，以達成和解及友好解決事宜。公司將致力於切實可行情況下盡快協定共同申請以撤銷呈請。目前並未就呈請達成和解協議。



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