港股挫400點後有支持　騰訊逆市靠穩

港股早段挫400點後有支持，恒生指數守二萬八關，跌幅暫收窄至不足200點。國企指數跌60點，主板成交220億港元。



中國石油跌2.1%，是表現最差藍籌；中國海洋石油及中國石化跌1.5%及0.6%。



地產股跑輸，新世界發展跌近2%；長實跌1.5%；九龍倉置業、領展、恒基地產及新鴻基地產跌約1%。



其他重磅股普遍跟隨大市向下，香港交易所跌1.3%；中國平安跌1%；友邦保險跌0.7%；建設銀行跌0.6%；滙豐控股跌0.4%；騰訊及中國移動逆市靠穩。





【09:38】港股急挫400點 考驗二萬八關

港股跌幅擴至400點，恒生指數低見28,071點，考驗二萬八關。港交所跌2%；友邦保險跌1.4%；騰訊倒跌1%。





【09:21】友邦領跌 港交所捱沽

再有大型新股擱置上市，影響大市氣氛；港股開市回吐過百點，恒生指數跌168點或0.59%，報28,303點；國企指數低開50點或0.47%，報10,737點。



友邦保險領跌，低開1.3%報84.35港元，拖低恒指近40點。百威亞太擱置764億元上市計劃，港交所失落大客捱沽，開市跌1.2%報272元。



其他藍籌股個別發展，申洲國際及中國海洋石油跌1.5%表現最差；石藥集團漲3.3%，是表現最佳藍籌。



重磅股騰訊逆市靠穩，高開0.3%報356元。中國平安低開0.9%；工、中、建三大內銀股低開0.6%至0.9%；中國移動及滙豐控股低開0.3%。



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