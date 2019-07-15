內地四大一線城市新建商品住宅售價按月升0.2%

國家統計局公布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格數據，4個一線城市新建商品住宅售價按月升0.2%。其中，上海、廣州和深圳升幅介乎0.3%至0.5%；北京跌0.1%。



二手住宅售價按月持平，前值為升0.1%。其中，北京和廣州持平；上海和深圳均跌0.1%。



二、三線城市方面，31個二線城市新建商品住宅售價按月升0.8%，升幅連續3個月相同；二手住宅售價升0.3%。35個三線城市新建商品住宅售價按月升0.7% ；二手住宅售價升0.7%。



另外，在6月份，一、二、三線城市新建商品住宅和二手住宅售價按年均上揚，其中，一線城市分別升4.4%和0.2%；二線城市按年分別漲11.4%和7.6%；三線城市按年升10.9%和7.9%。



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