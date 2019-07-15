中國第2季GDP按年增6.2%　統計局指經濟有新下行壓力

中國第2季度國內生產總值(GDP)按年增長6.2%，再創有紀錄以來新低，並遜預期，前值升6.4%。另外，上半年GDP錄450,933億元人民幣(下同)，按年增長6.3%，



國家統計局表示，上半年國民經濟運行在合理區間，但目前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長有所放緩，外在不穩定、不確定因素增多，國內發展不平衡、不充分問題仍較突出，經濟面臨新的下行壓力。



中國6月規模以上工業增加值按年增長6.3%，高於預期增5.2%，前值升5%。另上半年，全國規模以上工業增加值按年增長6%。



分經濟類型看，6月份，國有控股企業增加值按年增6.2%；股份制企業增長7.6%；外商及港澳台商投資企業增長1.8%；私營企業增長8.3%。



至於社會消費品零售總額在上月錄33,878億元，按年增長9.8%，高於預期升8.5%，前值增長8.6%。上半年，社會消費品零售總額195,210億元，按年增8.4%。



首6個月，全國固定資產投資299,100億元，按年增長5.8%，預期及前值均為增長5.6%。其中，民間投資180,289億元，增長5.7%。



全國房地產開發投資在1至6月錄61,609億元，按年增長10.9%。全國商品房銷售面積75,786萬方米，按年下降1.8%；全國商品房銷售額70,698億元，增長5.6%，增速與首季持平。



6月份，生產原油按年增長1%至1,610萬噸；上半年生產原油9,539萬噸，按年增長0.8%。進口原油3,958萬噸，按年增長15.2%；上半年進口原油按年增8.8%至2.45億噸。同期發電5,834億千瓦時，按年增長2.8%；上半年發電3.4萬億千瓦時，按年增3.3%。



上半年，全國城鎮新增就業737萬人，完成全年目標任務的67%。6月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，按月升0.1個百分點。



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