【即市分析】5G股具潛力　中國鐵塔仍是首選？

東方產經專欄作者股博士：說好的中美重啟談判，似乎又起暗湧！美國總統特朗普早前發炮，呼籲中國盡快履行承諾購買美國農產品。外圍局勢動盪，揀股宜以內需為主，受惠六月初國內正式發放5G商用牌照的5G概念股，得到國策支持，值得留意。(電訊設備板塊追蹤：http://bit.ly/32nb6od )



中國為保經濟增長，谷內需必是重中之重，5G網絡基建正式提上日程，料有助刺激經濟增長。早前內媒報道，中國聯通集團總經理李國華曾於公開場合指，5G發牌將帶動1.5萬億美元的經濟總產出，反映5G市場的巨大潛力。



不過，G20峰會過後，中美兩國重回談判桌，惟現時又再橫生枝節，說不定美國又會再向中國商品加徵關稅。出口型企業分分鐘再度遭殃，類似中興通訊(00763)或會再度成為打擊對象，正所謂君子不立危牆之下，股民自然要避開。反觀主營本土設備需求的股份，前景能見度會較高。



其中最好炒且相對強勢的，當屬中國鐵塔(00788)。該股最近獲投行野村祝福，指出公司是國內領先的鐵塔資產服務供應商，銷售將受惠5G基站增加而上升，可享受持續的盈利和現金流，目標價由2.02元上調至2.56元。



走勢上，該股延續5月底以來的上升軌，股價拾級而上，企穩2.1元水平，首站先睇52周高位2.33元，向下宜守20天線2.06水平。



至於中國通信服務(00552)，股價自2月中開始回落，至今調整幅度均約3成。最近該股亦獲野村加持，指其下半年受惠5G基建，因公司在中國移動(00941)今年首次基建項目投標中標最多，料可保持市場領導地位，重申「買入」評級，目標價為7.2元，以現價5.5元水平計，潛在升幅約3成。



不過，睇番走勢，中通服股價調整浪尚未完結，且耐心等候其下試5至5.2元水平承接，再留意中長線執平貨的機會。

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