【瑞銀推介】科技股波動大　聯想購沽證選擇

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：上星期美國商務部正式對美國公司發出牌照，可向華為提供零件，加上美國減息預期再度升温，刺激香港科技股做好。



其中聯想(0992)升勢較強，不但重上6港元心理關口，上周四(11日)除淨0.218港元後，周五(12日)即巿曾急升最多約6%，高見6.3元的水平，跑贏一眾科技股。



曾經為藍籌股的聯想2015年時曾高見14.3元高位，但因業務連年虧損，曾滑落至2018年時最低3.53元，高位跌幅超過75%。不過，聯想實施轉型戰略以來，近月從銷售及巿佔率都漸見成效。據巿場研究機構數據顯示，聯想的個人電腦出貨量巿佔率超越惠普成為第一。另外，其數據中心扭虧為盈及強勁增長，亦成為巿場憧憬聯想盈利改善動力的催化劑。



相比之前14元高位，現在聯想股價仍「腰斬」，但比較2018年至今的表現則另作別論。2018年初，恒指高見逾33,000點，現約28,500點，跌逾10%。相反，期間聯想股價由當時約4.5元，反覆上升至6.2元，升幅近40%。在2018年至今，中美貿易戰的惡劣環境下，股價能有此表現，亦是投資者投下信心一票，投資者如看好近期數據可帶領聯想股價再上，可留意聯想認購(19725)，行使價6.5元，19年12月到期，有效槓桿約6.0倍。



科技股股價始終波動，若兩手準備，可同時留意聯想認沽(14775)，行使價5.58元，19年9月到期，有效槓桿約7.0倍。



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