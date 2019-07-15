【高盛推介】港股曾挫400點　恒指牛熊證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：減息預期升溫繼續推高美股，美國三大指數上周五(12日)同創收市新高。本地消息方面，百威亞太取消上市，亦有報道指阿里巴巴擬將集資額減半，由200億美元降至100億美元。



恒指今早低開168點後早段跌幅擴大，曾跌400點，險守28,000點關。



投資者如希望部署恒指牛證，較進取的可留意恒指牛(69334)，收回價28,018點，屬進取選擇。收回價稍遠的可留意恒指牛(50091)，以及恒指牛(50094)，三隻都是相近收回價的牛證中槓桿最高。



恒指牛(69334)，收回價28,018點，行使價27,918點，換股比率10,000，槓桿比率53.7倍，相近收回價的牛證中槓桿最高。



恒指牛(50091)，收回價27,968點，行使價27,868點，換股比率10,000，槓桿比率49.1倍，相近收回價的牛證中槓桿最高。



恒指牛(50094)，收回價27,818點，行使價27,718點，換股比率10,000，槓桿比率39.5倍，相近收回價的牛證中槓桿最高。



相反，投資者如看淡可留意今日(15日)新上市的恒指熊(50952)及恒指熊(50953)，收回價於28,400至28,600點之間，是合適市況的選擇。



恒指熊(50952)，收回價28,438點，行使價28,538點，換股比率10,000，市場上少數貼價熊證、今日新上市。



恒指熊(50953)，收回價28,588點，行使價28,688點，換股比率10,000，今日新上市。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(69334)收回價28,018點，行使價27,918點，槓桿比率53.7倍。



恒指牛(50091)收回價27,968點，行使價27,868點，槓桿比率49.1倍。



恒指牛(50094)收回價27,818點，行使價27,718點，槓桿比率39.5倍。



恒指熊(50952)收回價28,438點，行使價28,538點，今天上市。



恒指熊(50953)收回價28,588點，行使價28,688點，今天上市。



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