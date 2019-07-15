【即市分析】吉汽回試10元水平承接

東方產經專欄作者司慕渢：吉利汽車(00175)6月銷量按年大跌29%，仲要出埋盈警，料6個月溢利按年大減40%，兼下調全年銷售目標10%至136萬部，難怪股價一沉百踩。



公司解釋稱，期內因主動減少經銷商總庫存，對銷量及利潤率產生負面影響，不過強調的零售銷量期內按年及按月均錄得強勁增長，反映產品於終端市場需求有改善。



最新行業數據顯示，中國6月份廣義乘用車零售銷量180萬輛，按年增長4.9%，是13個月來首次回升。就這樣比較，吉汽表現可謂「跑輸大市」。



然而，投資者要知道，車企公布的銷量是按向經銷商批發量計算，而非終端消費者購車的數量。若吉汽有關零售銷量回升的情況屬實，投資者大可放長雙眼，等待更多正面訊號。



走勢上，吉利股價失守12元的橫行區間底部支持，短線可先觀望10元水平，再部署中長線低吸策略。

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