港元拆息︰1個月期跌穿2厘 連降7日
2019年07月15日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)繼續全線下跌，隔夜息大降並跌穿1厘，報0.79厘，為5月17日以來低位；1星期拆息降至1.26厘；與樓按相關的1個月期跌穿2厘，報1.9厘，呈7連跌；3個月期跌至2.21厘。
15/9/2019
隔夜 0.79929厘
1星期 1.26857厘
2星期 1.49036厘
1個月 1.90929厘
2個月 2.14893厘
3個月 2.21018厘
6個月 2.32229厘
12個月 2.33120厘
12/9/2019
隔夜 1.17214厘
1星期 1.58750厘
2星期 1.73786厘
1個月 2.18393厘
2個月 2.33000厘
3個月 2.35536厘
6個月 2.36196厘
12個月 2.36250厘
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