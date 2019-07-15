港元拆息︰1個月期跌穿2厘　連降7日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)繼續全線下跌，隔夜息大降並跌穿1厘，報0.79厘，為5月17日以來低位；1星期拆息降至1.26厘；與樓按相關的1個月期跌穿2厘，報1.9厘，呈7連跌；3個月期跌至2.21厘。



15/9/2019

隔夜 0.79929厘

1星期 1.26857厘

2星期 1.49036厘

1個月 1.90929厘

2個月 2.14893厘

3個月 2.21018厘

6個月 2.32229厘

12個月 2.33120厘



12/9/2019

隔夜 1.17214厘

1星期 1.58750厘

2星期 1.73786厘

1個月 2.18393厘

2個月 2.33000厘

3個月 2.35536厘

6個月 2.36196厘

12個月 2.36250厘



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