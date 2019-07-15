【專家點評】鄺民彬：美減息刺激作用不宜高估

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬表示，由於貿易局勢仍不明朗，加上美國通脹率降至目標水平2%以下，聯儲局主席鮑威爾表示，會採取適當行動維持經濟增長，令市場對本月底的減息預期升溫。不過，根據紐約聯儲銀行6月份的衰退模型，美國未來1年陷入經濟衰退的可能性升至32.9%，在經濟前景仍不明朗下，料減息對投資市場的刺激作用將較為短暫，投資者不宜過分憧憬。



另一方面，內地資本市場轉趨緊張，除本月將有近7,000億元人民幣MLF到期外，央行亦連續多日暫停逆回購。與此同時，銀保監再度關注房地產信託公司的經營狀況，或將收緊房地產資金。另外，科創板將於本月22日正式啟動，目前涉及集資金額逾300億元人民幣，已佔去年A股新股集資金額的逾20%。由於科創板的新股估值並不便宜，平均市盈率約50倍，較目前一般A股IPO約23倍市盈率為高，加上招股亦令市場出現資金分流，將限制了A股上行動力，料滬綜指短線將於現水平反覆。



經濟數據方面，內地6月CPI按年上漲2.7%，創15個月新高，當中食品價格上漲8.3%。不過，期內的PPI跌至2016年8月以來的新低，環比亦回落0.3個百分點。由於去年的基數較高，加上市場需求仍較疲弱，7月的PPI仍具較大下行壓力。市場憂慮上游通縮風險增加，可能影響未來的工業利潤，不利投資市場表現。



港股方面，近期多家企業發出盈警，根據市場統計月內已有近30家公司發出盈警，較去年同期多逾3倍，加上近日大市交投量縮減，將限制大市表現。



技術上，恒指仍未補回6月時的上升裂口，而29,000點亦見較大阻力，料短線續於28,000至29,000點之間上落。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬

（作者為註冊持牌人士）

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

