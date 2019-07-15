外國投資者持有南韓債券規模創新高

南韓金融監督院發布數據顯示，上月外國投資者債券持有額連續兩個月增加，並創新高。



6月份，外國投資者買入韓國債券12.5萬億韓圜(約833.6億港元)，賣出2.2萬億韓圜，有4.5萬億韓圜債券到期，凈買入額為5.8萬億韓圜。其中，歐洲投資者以4.2萬億韓圜的持有規模佔比最大，亞洲和美洲投資者分別持有1.7萬億韓圜和1,000億韓圜。



截至6月底，外國投資者持有韓國債券規模為124.54萬億韓圜，創紀錄新高。外國人持有規模佔債券總額的7%，亞洲投資者持有規模佔外國投資者的41.1%，歐洲和美洲分別佔36.2%和9%。



股票方面，6月份外國投資者凈買入南韓股票中，新加坡投資者買入1.66萬億韓圜，規模最大；其後依次為美國2,730億韓圜、香港2,560億韓圜、澳洲890億韓圜、中國內地730億韓圜、阿聯酋710億韓圜。而英國投資者賣出9,720億韓圜，加拿大、愛爾蘭分別賣出5,600億韓圜和2,850億韓圜。



截至6月底，外國投資者持有韓國股票市值為559.84萬億韓圜，佔總市值的32.7%。美國投資者持有規模佔外國投資者的42.9%，英國佔8%，盧森堡佔6.4%，新加坡佔5.7%。日本和中國大陸分別佔2.3%和2%。



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