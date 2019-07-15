【英Sir講股】黃國英：美股Revolve的成功故事

昔日港股中有隻服裝股王，就係思捷環球(00330)，可其過去10年業績三度轉虧，品牌老化，銷售方法缺乏革新，結果難以吸引年青消費群。



今時今日，服裝零售業的主戰場，已由網下轉到網上。近年積極參與買賣美股的豐盛金融資產管理董事黃國英(英Sir)，今日(15日)就同大家品評的一隻美國服裝企業，正是成功結合科技應用及創新的業務模式，配合多品牌及高執行能力，在美國上市。



今次英Sir要提及的美股，是Revolve Group LLC(NYSE: RVLV)。資料顯示，其於2003年創立，專營網絡時裝零售，運用大數據計算客戶需求，減低存貨風險。上月該公司在美國上市，招股價18美元，至今高位見過48.36美元，表現不俗。



黃國英指出，Revolve的股價表現佳，其中一個原因是獲得Citron祝福，成為Citron首次推介的新股，理由是其執行力高。到底呢隻美股仲有咩吸引之處，策略應該點部署，有冇地方值得投資相類港股的投資者參考，快去片睇英Sir分析！

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