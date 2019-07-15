【午市重點睇】港元續回軟　人民幣彈上6.87

●美匯指數在亞洲市續在96.8；圓匯報108.06；歐元兌美元報1.127；英鎊報1.256。港匯企7.8288。在岸、離岸人民幣回升至6.87水平。金價報1,410美元，布油略為回軟至66.6美元，紐油曾回調至59.85美元，最新報60.01美元。道指期貨升33點。



●港股挫400點後倒升，恒生指數半日升61點或0.22%，報28,532點。https://bit.ly/2Sh3fE2

-異動板塊：藍籌醫藥股領漲，石藥曾升逾8%。

-異動股：中期料盈轉虧，金斯瑞挫6%。

-壹傳媒一度急瀉逾10%。

-裕興科技折讓14%配股，淨籌8080萬元。

-新股康特隆科技超購近39倍，恒發光學下限定價。



●【即市分析】

-吉汽回試10元水平承接。https://bit.ly/2Gdha9b

-5G股具潛力，中國鐵塔仍是首選？https://bit.ly/2xM9V3x



●A股快報：3大指數半日收市升0.7%至2.3%。https://bit.ly/2xMswN5



●亞洲股市：韓澳股偏軟，日股休市。https://bit.ly/2XPn3iT



●港元拆息︰1個月跌穿2厘，連降7日。



●人民幣中間價下調15點子，為6.8677，結束兩連升。



●人行進行2,000億元人民幣MLF操作；今日無進行逆回購操作，為連續第16個工作日暫停。



●中國第2季GDP按年增6.2%，統計局指經濟有新下行壓力。https://bit.ly/2LUH3hY

-6月規模以上工業增加值按年增長6.3%，高於預期增5.2%。

-6月社會消費品零售總額按年增9.8%，高於預期升8.5%。



●內地四大一線城市新建商品住宅售價按月升0.2%。



●比特幣挫逾11%，跌穿1萬美元關。https://bit.ly/2Jx1tvM



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https://bit.ly/2JL1yL6



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