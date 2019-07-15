全球經貿戰：美企續撤出中國！除Crocs同GoPro仲有佢...

中美貿易緊張關係持續，外媒報道，部分大型美國製造商正將生產線轉移至中國以外的國家，以避免美國對約2,500億美元中國進口貨品加徵25%關稅所影響。涉及的廠商中有不少耳熟能詳的品牌，包括涼鞋品牌Crocs、啤酒冷卻器Yeti、掃地機械人Roomba、GoPro相機等，據悉蘋果公司(Apple Inc.)亦考慮將部分設備的最終組裝轉移到中國以外地方。



Yeti表示，計劃於今年年底前將大部分冷卻器生產遷離中國。Roomba生產商iRobot則指，今年將在馬來西亞開設一條新的Roomba生產線。Crocs預計明年將在中國生產不到10%的美國產品。



另外，引擎製造廠康明斯公司則表示，將部分產品轉移到印度和其他國家，相信可避免5,000萬美元的關稅。家具製造商Lovesac行政總裁Shawn Nelson亦坦言，該公司在中國生產約60%的家具，低於去年的75%，並積極將生產線轉移到越南，預計到明年年底生產線將完全撤出中國。



據美國人口普查局公布的數據，今年首5個月，美國自中國進口產品金額年減少12%，跌幅為10年來最大。中美貿易戰下，部分生產成本低的亞洲國家如越南、印度、台灣及馬來西亞等因而受惠。管理諮詢公司A.T. Kearney預計，2019年美國自越南進口產品金額將年增加36%，至648億美元。



儘管越南在中美貿戰中，成為熱門的「避風港」。惟運動品牌Nike及Lululemon供應商儒鴻企業，自2016年以生產條件不理想為由退出中國，擴大越南生產規模。但隨着全球貿易戰升級，儒鴻覺得越南不夠安全，需要遷至其他國家。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm