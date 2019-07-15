【瑞通推介】港交所及騰訊購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬聯儲局本月減息及美股將進入業績期，美股三大指數上周五(12日)齊創收市新高。兩隻新股百威亞太(01876)和ESR Cayman(01821)在一個月內相繼擱置上市計劃，另有傳阿里巴巴來港第二上市的集資額削半至100億美元。



港股周一(15日)早市捱沽，恒指曾跌400點、穿28,100點水平，但當內地公布第二季經濟增長數據後，內地股市跌幅收窄，而恒指跌幅亦跟隨收窄，20天線(28,300點)失而復得。



上周有傳騰訊正向內地Android商店要求增加該公司的遊戲收入分帳比例，由現時的50%提升至70%，但消息對股價的刺激作用短暫。騰訊今早一度整固，跌逾1%，曾跌穿350港元關口，連穿20天和50天線，其後跌幅逐步收窄兼曾倒升。上周五騰訊港股通錄接近6,500萬元北水淨流入。輪證資金流方面，上周五分別有576萬元和20萬元淨流入其好倉和淡倉。



發改委發布通知，要求房地產企業發行外債，只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務。加上近期中國銀保監會約談部分信託公司，要求收縮房地產信託業務，市場認為內房獲取資金的渠道遭不斷收緊。碧桂園今早繼續整固，跌幅曾超過2%，下試11.1元水平，已失守各主要平均線，下一級支持可參考11元。上周五有6萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有37萬元淨流入。



中信証券上半年歸屬於母公司股東淨利潤64.46億元人民幣，按年升15.83%；營業收入218.59億元人民幣，按年升9.33%。A股今早受壓，滬綜指跌逾1%，跌穿2,900點。上周五險守約15.6元的20天線上收市的中信証券今早一度回調逾1%，曾降至15.3元邊，其後跌勢回順，後市反彈力度或要視乎A股的表現。上周五有18萬元淨流入中信証券好倉，淡倉同日則有4萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

港交貼價、中短期購(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿11.2倍。



港交輕微價外、中短期沽(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿10.9倍。



騰訊輕微價外、短期購(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿13.2倍。



騰訊貼價、短期沽(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿9.7倍。



碧桂輕微價外、中年期購(18754)，行使價：12.12元，2020年2月到期，實際槓桿3.9倍。



中証貼價、中短期購(18753)，行使價15.8元，2019年12月到期，實際槓桿5.2倍。



國壽輕微價外、中短期購(17504)，行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿9.6倍。



新地輕微價外、中短期購(16141)，行使價150元，2019年10月到期，實際槓桿15.7倍。



新地貼價、中短期沽(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿10.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(50251)，收回價27,710點，槓桿比率38.8倍。

恒指熊證(50627)，收回價28,790點，槓桿比率39.3倍。

港交牛證(59425)，收回價258.1元，槓桿比率17.2倍。

港交熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率12.7倍。

騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率24.5倍。

騰訊熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率15.3倍。

中証牛證(50711)，收回價14.7元，槓桿比率8.9倍。

友邦牛證(50344)，收回價80.1元，槓桿比率13.5倍。

友邦熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率14.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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