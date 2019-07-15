第一太平：第2季別墅跌價1.5%　港島豪宅漲逾3%

第一太平戴維斯研究報告顯示，香港整體住宅市場於今年首4個月錄21,685宗交易，與去年同期持平。其中一手市況強勁，總成交額佔比由去年同期22.4%，增至今年的37.4%。



至於第2季樓價走勢，超級豪宅市場表現低迷，聯排別墅價格下跌約1.5%。以地區統計，港島區豪宅樓價高企，於第2季上漲3.6%，上半年累升5.6%。



九龍及新界方面，由於一手新盤湧現，豪宅市場成交於上半年出現反彈，第2季買賣按年升10.8%。九龍豪宅成交價按季微升0.9%，新界則上漲2.3%。



第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民稱，超級豪宅市場出現價格調整，內地及本地高資產淨值人士採取觀望態度。另一方面，由於經濟環境不明朗，買家正尋求廉價物業，但甚少業主願意迎合買家。



該行住宅銷售部董事總經理張作基表示，中美貿易談判及本地股市走勢等不確定因素，住宅需求可能於未來3至6個月回落，尤其是資產配置流動性最高的豪宅市場或將受到衝擊，普通住宅市場或持續受惠於一手新盤銷售推動而上揚。



公司香港住宅服務部資深董事王麗文指出，中美貿易爭端打擊部分內地及本地富商的核心業務，一系列社會風波亦有機會促使部分高資產淨值人士，重新考慮其在亞洲的資產配置策略。



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