樓價UPDATES：珀麗灣交投趨旺

個別地區買賣加快，馬灣珀麗灣本月已錄得7宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●港島南貝沙灣6期1座中層B室，實用面積約459方呎，一房間隔，外望海景，以1,100萬港元成交，實用呎價約23,965元。



●西灣河鯉景灣安翠閣中層D室，實用面積495方呎，兩房間隔，以968萬元易手，實用呎價19,556元。



●鰂魚涌南豐新邨2座中層A室，實用面積570方呎，三房間隔，原業主放盤1周後，即以970萬元易主，實用呎價17,018元。



●西半山承德山莊1座低層B室，實用面積922方呎，三房連套房間隔，附有多用途房，以2,250萬元易手，實用呎價24,403元。



●西半山蔚然中層C室，實用面積約1,301方呎，三房套連工人套房間隔，原開價4,680萬元，累減280萬或約6%後，以4,400萬元易主，實用呎價約33,820元。



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九龍區



●旺角利奧坊‧曉岸1座高層H室，實用面積252方呎，採一房間隔，最初開價630萬元，議價後以600萬元易手，實用呎價23,810元。



●何文田半山壹號半山徑29號高層戶，實用面積1,252方呎，採三房一套間隔，另設工人套房，成交價2,700萬元，實用呎價21,565元。



●將軍澳天晉6座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，於去年3月以1,100萬元放售，近日減價至1,076萬元沽出，實用呎價約20,000元。



●奧運站君滙港3座高層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，外望海景，「零議價」以2.25萬元租出，實用呎租約47.1元。



●長沙灣海柏匯中低層B室，開放式間隔，實用面積約205方呎，以1.3萬元租出，實用呎租約63.4元。



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新界區



●沙田河畔花園D座中層02室，實用面積269方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，實用呎價18,587元。



●粉嶺囍逸2座低層E室，實用面積294方呎，一房間隔，議價後以467.5萬元售出，實用呎價15,901元。



●上水中心5座頂層單位，實用面積約350方呎，兩房連天台間隔，以580萬元成交，實用呎價約16,571元。



●馬鞍山迎海．星灣19座中層C室，實用面積479方呎，兩房間隔，以790萬元易手，實用呎價16,493元。



●葵涌嘉翠園1座中層H室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價620萬元，創屋苑兩房今年新高價，實用呎價13,333元。



●荃灣麗城花園3期3座高層A室，實用面積728方呎，屬三房連套房間隔，新近以935萬元易手，實用呎價12,843元。



●馬灣珀麗灣22座中層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，獲買家以657.3萬元承接自用，實用呎價13,414元。



●東涌映灣園16座中層F室，實用面積563方呎，兩房間隔，以1.7萬元租出，實用呎租約30.2元。



●元朗YOHO MIDTOWN的6座低層E室，實用面積964方呎，四房一套連儲物房間隔，原叫價1,250萬元，議價後以1,200萬元成交，實用呎價12,448元。



●元朗PARK YOHO Venezia的6A座高層A室，實用面積930方呎，四房一套設計，獲租客以2.6萬元承租，實用呎租約28元。



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