歐股三大指數上揚　百威英博跌2%

市場有感中國經濟增長未算太差，利好環球股市表現，歐股早段向好，英國富時100指數報7,512點，升0.09%；德國DAX指數報12,423點，升0.81%；法國CAC指數報5,592點，升0.36%。



百威英博取消分拆亞太業務在港上市，百威英博在歐洲股價跌約2%。



美國生化藥廠Gilea斥51億美元以增持歐洲生化藥廠Galapagos權益，Galapagos股價升15.92%。





【15:15】歐股開市跟隨亞股上揚，英國富時100指數報7,511點，升0.07%；德國DAX指數報12,360點，升0.31%；法國CAC指數報5,588點，升0.28%。



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