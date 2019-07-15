【專家點評】陳政深：減息因素真係撐得住港樓？

現階段筆者仍然維持港股7月份整體將錄得升幅的看法，而29,000點的關口亦可於稍後時間突破。事關參看歷史數據，7月份始終是利好之月份，而市場焦點亦早已由中美貿易轉往環球央行的貨幣政策。儘管市場出現不少雜音，不時改變對美國聯儲局偏鷹或偏鴿的預期，但總體基調，即今年內減息兩次的展望並無改變，這在美股持續破頂的情況可以反映。



因此在短線而言，港股一方面可受外圍帶動而走強；另一方面寬鬆的貨幣政策對股市亦屬正面。然而，投資者亦必須謹記，聯儲局以至其他央行，其寬鬆的貨幣政策乃建基於對經濟相對疲弱的預期及評估，市場的情緒亦很大機會漸漸受此氣氛左右，因此如果將時間軸拉長至第3季，投資者宜抱持相對審慎的態度。



不過，既然聯儲局寬鬆取態未有改變，香港經濟、尤其是就業市場環節又未見大幅轉差的可能，樓市可望持續受支持。本地地產股的財務狀況普遍健康，股息率亦平均近4厘，對資金具吸引力，亦為股價提供防守性。



一眾股份當中，新地(00016)可看高一線，集團將於下半年開售多個項目，目標是「月月有樓賣」，當中包括荃灣、天水圍及沙田項目。市場預期其2019年股息率3.8厘，高於長實(01113)及恒地(00012)。新地一輪整固之後，可望上破140元的平台區，現價買入作中線部署，止蝕參考可訂於120元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深（作者為註冊持牌人士）

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