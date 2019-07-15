新股專輯：消費金融商捷信申請主板上市

消費金融服務商捷信集團(Home Credit Group)遞交主板上市申請，花旗、滙豐及摩根士丹利任聯席保薦人。早前有指，捷信目標集資約10億美元(約78億港元)。



初步資料顯示，捷信成立於1997年，總部設於荷蘭，透過網上及實體分銷網絡向客戶提供銷售點貸款、現金貸款及循環貸款產品，業務覆蓋中東歐、南亞及東南亞地區，包括中國、俄羅斯、捷克、菲律賓等地，已服務逾1.19億名客戶。該公司目前中國、印度、印尼、越南、菲律賓、捷克及斯洛伐克持有消費金融牌照，並在俄羅斯、哈薩克斯坦及捷克持有銀行牌照。



截至去年底止年度，撇除剝離業務，該公司經營收入按年增長26%至錄39.58億歐元(下同)，期內溢利錄4.33億元，按年升約77%，不良貸款比率上升1.5個百分點至8.4%。



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