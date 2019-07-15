大新銀行溫嘉煒：中國全年經濟增長有望「保六」

大新銀行(02356)經濟師溫嘉煒認為，中國第2季經濟增長雖創新低，因早前部分經濟數據欠佳及中美關係不穩所致，但相信內地的「減稅降費」政策會繼續帶來正面作用，可支撐經濟表現，中國全年經濟增長有望「保六」。



他指出，雖然整體經濟有下行風險，但留意到社會消費品零售增長理想，網上商品零售維持約2成增長，意味早前減稅降費功效逐漸浮現，短期內可維持市民的消費意欲，如中美兩國貿易談判未破裂，經濟增長表現可維持維定。



為保持經濟穩定，他估計，內地將會密切留意市場流動性有否收緊，再決定推出「放水」或減稅政策刺激國內經濟活動，人民幣短內期亦會靠穩，如內地經濟重拾增長勢頭，人民幣年底有機會高見6.7兌每美元。至於美國年內或減息兩次，但中國人民銀行未必有跟隨減息需求。



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