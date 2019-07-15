【市後重點睇】圓匯升越108水平　道期上揚

美匯指數策稍回落至96.7；圓匯重越108水平，報107.95；歐元兌美元報1.127；英鎊報1.255。港匯企7.82徘徊。在岸、離岸人民幣企6.87。金價反覆升上1,415美元，布油報66.7美元，紐油最新報60.17美元。道指期貨升72點。



●恒生指數全日升83點或0.29%，報28,554點。https://bit.ly/2Sh3fE2

-安樂工程股價急挫近兩成，高位接貨即中伏。

-中國環保能源擬就收購進行磋商，午後復牌仍飆52%。



●A股快報：滬綜指全日倒升11點或0.4%，報2,942點；深成指亦升96點或1.04%，至9,309點；創業板指數升29點或1.94%，報1,547點。https://bit.ly/2xMswN5



●亞洲股市：韓澳股收市向下，日股休市。https://bit.ly/2XPn3iT



●歐股早段向好，英國富時100指數報7,512點，升0.09%；德國DAX指數報12,423點，升0.81%；法國CAC指數報5,592點，升0.36%。百威英博取消分拆亞太業務在港上市，百威英博在歐洲股價跌約2%。



●【專家樓評】黃漢成：政府買物業炒熱舖市？https://bit.ly/32qDqpJ



●【大師睇市】港股600點區間上落。https://bit.ly/2XG37UB



●【英Sir講股】黃國英：美股Revolve的成功故事。https://bit.ly/2JHFe5g



●【專家點評】陳政深：減息因素真係撐得住港樓？https://bit.ly/2XRYMc2



●【股匯攻略】恒指要上破28650，才可展升浪？https://bit.ly/2JzyNT1



●【大行報告】

-百威亞太叫停上市，里昂咁睇... https://bit.ly/2LSjkin

-中聯重科發盈喜，里昂納其為行業首選。https://bit.ly/30Eoz9z

-中金看好物管龍頭，升三股目標價。https://bit.ly/2YTTu0T



●分析：人行MLF操作目標是補充中長期流動性。



●外國投資者持有南韓債券規模創新高。



●中國第2季GDP按年增6.2%，統計局指經濟有新下行壓力。https://bit.ly/2LUH3hY

-薛俊昇料人行續推積極財政政策。

-林樵基料全年GDP增長6.3%。



●第一太平：第2季別墅跌價1.5%，港島豪宅漲逾3%。



●建行亞洲取消兩類戶口低結存服務月費。



●青衣兩房私樓呎價連環破頂，青怡花園首見萬八元。



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