【fb直播】港股拗腰倒升　不宜睇淡？

港股連升3個交易日後，周一(15日)早段曾挫逾400點，但其後內地公布經濟數據好過預期，恒指倒升，後市可睇番好一啲？要突破等業績期？



百威亞太上市計劃「撻Q」，香港今年勢難保全球「集資王」地位，消息拖累港交所(00388)股價向下，呢隻股可趁低吸納，還是要及早沽貨？



內地6月消費品零售比預期好，帶動內需股上升，華潤啤酒(00291)升2%，青島啤酒(00168)及中國旺旺(00151)升逾1%，中糧肉食(01610)更升13%，趁勢追入？



據報內地計劃擴大集中採購藥物的試點地方，大行花旗指有助加速行業整合，有利龍頭醫藥股，藍籌石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)急彈，高追仲有幾多水位？



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