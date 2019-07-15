寶新證券未實施有效監控　遭證監會罰款120萬

證監會譴責寶新證券有限公司並處以罰款120萬元，原因是該公司沒有勤勉盡責地監督其客戶主任及實施有效的監控措施，以確保遵守賣空規定。



證監會亦就上述缺失，分別暫時吊銷寶新負責人員黃鳳寶和前負責人員林偉光的牌照，為期六個月，由2019年7月12日至2020年1月11日止。



證監會的紀律行動源於法院裁定寶新一名客戶主任在2015年8月多次非法賣空光宇國際集團科技有限公司股份的罪名成立。



於關鍵時間，寶新有兩個交易系統。其中一個系統能在向香港聯合交易所有限公司發出賣盤指示前，核查客戶的證券結餘；但另一個交易系統(交易速平台)卻不設此功能。該客戶主任是透過後者為其個人交易帳戶，發出沽售光宇國際股份的交易指示。故此，寶新用作防止非法賣空的監控措施成效不彰。



證監會指，雖然寶新聲稱黃及林有檢視其客戶主任的交易活動，但所聲稱的檢視並無記錄在案。由於有關檢視大部分在每日結束時才進行，故不能有效防止向市場發出賣空指示。此外，寶新在獲證監會告知時，才得悉該客戶主任的非法賣空活動。



證監會認為，寶新、黃及林違反了《操守準則》。

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