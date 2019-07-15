【深度解構】有內情！百威亞太擱置上市　原來衰在...

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)日前正式宣布，考慮到當前市況，決定擱置分拆百威亞太(01876)在港上市計劃。由於該股集資額多達760億港元，為香港歷來第5大新股集資王，亦是史上最大擱置新股。



消息一出，當然震撼財金界，尤其該股公開發售部分反應不俗，不少散戶更借孖展重拳出擊，「賺餐茶錢」夢碎，固然相當失望。接下來的問題是，如此巨大的新股，承銷團理所當然事先信心十足，究竟「死因」是甚麼？



【背景】

根據外國媒體搜集一眾資料顯示，百威亞太籌備上市絕不是倉卒，早已在去年底醞釀，並有望超越在美國上市的電召汽車公司Uber的81億美元，問鼎今年全球「集資王」，香港固然有望韜光，在全球新股市場上「坐亞望冠」。



百威亞太的母公司百威英博(AB InBev)，為一家總部位於比利時的跨國啤酒生產集團，經過一輪收購合併，目前是世界第一的啤酒製造廠，當然希望進軍中國近14億人口的巨大市場，其分拆出來的百威亞太，目標是集資約760億港元，估值近5,000億港元。不過，最終在上周五(12日)宣布放棄在香港上市。



【死因一：中國形勢有變】

究其原因，部分是中國趨勢有變，因內地年輕消費者品味提高，已開始由飲傳統啤酒，轉至手工精釀啤酒(Craft Beer)及雞尾酒(cocktails)。與此同時，中國市場競爭激烈，百威的對手喜力(Heineken)去年底與大型國企華潤啤酒達成重磅交易，授權潤啤在中國內地、香港及澳門獨佔使用喜力品牌，共同發展中國業務，令投資者對百威亞太的估值產生疑慮。



【死因二：估值高】

投資銀行Jefferies International分析師Edward Mundy在百威亞太宣布擱置上市後坦言，投資者有更好的選擇，例如嘉士伯或喜力。其實，他早於今年1月表示，百威亞太估值近5,000億港元是過高，更現實的估值應在4,600億港元左右；更有其他市場人士認為，合理值在3,000億至4,000億港元之間。



誠然，投資銀行一開始就過度自信，他們對亞洲啤酒熱潮過度鼓舞，認為推動百威亞太上市並不難。有消息人士透露，當百威英博在去年聖誕節遞出申請上市計劃之後，其中一個顧問意見就將估值定為700億至800億美元(約5,000億至6,000億港元)。



【死因三：大戶壓價】

再者，當時美資大型投資銀行眼見美國標指接近歷史新高，加上美國多隻新股成功上市，就將百威亞太集資額提升至80億至100億美元(約600億至780億港元)，遠高於早前曾討論的50億至60億美元(約390億至460億港元)。結果到了上周新股要定價的時候，機構投資者就壓價，當然不符合公司期望。



當時，百威英博建議投資者，可以將招股定價降至下限水平，即每股40至47港元，為該公司正式宣布擱置上市前的數小時，亦即美國時間上周五下午。與此同時，上市顧問團亦考慮削減新股集資規模及重新招股，冀挽救這單「大刁」。



不過，大戶並沒有就範，幾隻基金繼續施壓，要求再降低招股定價至40港元以下，並在最後一刻威脅「抽飛」。因此，百威英博沒有選擇餘地，唯有擱置上市計劃。



【死因四：中國特殊因素】

除了估值因素，有分析認為，今年內地夏季多雨天及天氣涼快，令啤酒需求減低，加上今年是70周年國慶，地方政府會縮短夜店營業時間，影響需求。



【百威亞太上市是重要】

其實，今次百威亞太上市頗為重要，主因是集資所得是為了降低母公司負債，因在2016年收購競爭對手SABMiller後，令總負債飆至1,000億歐元以上。目前該公司不得不尋求其他方法減債。(本文附圖)



再者，百威亞太上市受阻，同時會令母公司進軍中國市場的壓力增加，因中國始終是最重要的市場之一，而且是亞洲業務增長的關鍵。數據顯示，2015年，中國佔全球總酒精產品銷售約30%，雖然估計到2023年比例會跌至26%以下，但仍屬重要市場。



【對手已大規模部署】

目前百威英博目標是佔中國高端市場份額43%，已較2014年的47%降低，但與此同時，對手嘉士伯的市佔已由9%升至14%，足跡已遍及中國32個城市，並計劃在2019年再進軍5個城市。另一對手喜力更不用說，已與華潤合作，令今年首季出口至中國的啤酒付運量增逾10%。



有內地21歲年輕消費者表示，若要比較喜力及青島啤酒，百威是排名最後，味道感覺最苦。他個人更喜歡飲來自日本的朝日集團啤酒。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/