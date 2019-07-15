李氏證券因內部監控缺失　遭證監會罰款52萬元

李氏證券因在劃分職責及處理客戶證券方面犯有內部監控缺失，遭證監會譴責及罰款52萬元。



上述紀律行動源於證監會在2015年視察李氏證券後，對該公司的內部監控措施進行的調查。該調查發現李氏證券沒有劃分其前線與後勤辦事處的主要職責(證監會在2010年視察期間首次識別出這項缺失)，並容許處理客戶交易指示的客戶主任履行後勤辦事處的職責。



另外，在執行將客戶證券轉移至外部經紀行的帳戶，和從中央結算及交收系統提取他們的實物股票的客戶指示之前，沒有取得客戶的書面指示。



證監會在決定上述處分時，已考慮到這宗個案的所有相關情況，包括李氏證券在2004年至2015年止約10年內，一直沒有就在客戶帳戶內進行交易事先取得客戶的書面指示；證監會在2010年視察中首次識別到李氏證券沒有充分劃分其前線與後勤辦事處的職能，但李氏證券一直沒有採取補救措施，糾正這項缺失。



另外，李氏證券在委聘獨立外部會計師進行客戶資料確認程序，以確定客戶的股票及現金結餘一事上，表現合作；沒有證據顯示有客戶蒙受任何損失；李氏證券在與證監會解決紀律處分程序時表現合作；及李氏證券過往並無遭受證監會紀律處分的紀錄。

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