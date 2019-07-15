TNG：或再進行融資　年內不會啟動上市程序

電子錢包營運商TNG創辦人兼主席江慶恩表示，儘管TNG未有獲發首批虛擬銀行牌照，但透露該公司海外網絡龐大，正與數間虛擬銀行傾談不同層面的合作機會，包括協助海外開戶及開放銀行API項目，坦言錯失首批獲發牌機會後，反而出現新的業務發展機會。



至於第二批獲發牌的時間，他指香港金管局正忙於處於第一批虛擬銀行的開業進程，該公司暫未有再進一步提交或補充資料。他又指，跨境轉帳下的外匯兌換服務為該公司重要賺錢業務，強調出價較傳統銀行更有競爭力。



TNG已完成A輪融資，他透露有打算再進行新一輪融資計劃，預期集資1億至1.5億美元。至於上市時間，他指上市計劃未改，但今年內不會啟動程序。



金管局早前指為電子錢包實施實名制，他指實名制正運行當中，該公司客戶需提供身份認證時，才能使用轉帳服務。

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