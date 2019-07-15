金管局：港元拆息回落　反映聯匯制度有效運作

港元拆息早前持續高企，香港金融管理局副總裁李達志撰文指，港元拆息水平一般會貼近美元息率水平，但亦會受本地市場港元資金供求的變化影響，包括一些季節性因素、大型新股招股活動等影響。



他解釋，過去幾年每當有大型新股招股活動時，港元拆息都有機會被短期額外的港元資金需求帶動而升高，如2017年間有大型新股上市指，短暫凍結了數千億元，令當時的港元隔夜拆息在招股活動期間較平時上升超過2厘。



另外，近期拆息上升，令「沽港元、買美元」的套息交易變成無利可圖，令港匯升至7.78至7.8兌每美元高位，過去幾天因為大型新股招股活動的資金需求效應減弱，拆息有所回落，而港匯亦略爲回軟至7.82水平，反映了聯繫匯率制度的有效運作。



如銀行體系因大型財資活動而出現流動性短期緊絀，他指出，銀行可使用金管局流動資金支援措施，當中包括利用手上持有的外匯基金票據，及債券透過貼現窗獲取隔夜資金，亦可與金管局進行外匯掉期或有期回購交易以獲取流動性支援。

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