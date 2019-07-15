今年第二季補地價金額逾33億元　三季最少

地政總署公布，2019年第二季補地價金額錄逾33.76億港元，較第一季逾80.59億元，按季下跌約58.1%，並為三個季度最少。



上季土地註冊處共註冊了13宗契約修訂及1宗換地個案，其中5宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。該14宗土地交易中，4宗位於港島、3宗位於九龍及7宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。



期內有8個地段以私人協約方式批出，其中一幅位於大角咀，批予市區重建局作住宅發展用途。一幅位於西營盤，批作學生及職員宿舍發展用途。一幅位於石澳，批作花園用途。其餘五幅批予香港房屋委員會，作居者有其屋計劃或公營房屋發展用地。

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