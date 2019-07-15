【深度解構】金融黑洞吞噬全球債市！一爆不得了

債券市場是全球規模最龐大的金融資產，向來被視為風險相對較低，且收益穩定的投資項目，因各國可以印銀紙「債冚債」，違約機會低，美國國債更被視為零風險，惟近年形勢有變。



在全球低息的大趨勢下，包括歐洲、日本等央行推出「負利率」政策，令債息收益長期處於低水平，部分更是零收益、甚至是會「蝕錢」的負收益債(Negative-yielding debt)，即竟然有投資者願意「貼錢」買債，明顯是泡沫。因此，有外媒分析警告，這些債券已變成「金融黑洞」，對於投資者、企業、政府都不是好事！



【為何會有人買「蝕錢」債券？】

在政府、金融機構或​​企業發行債券時，通常可以獲得適度的利息收益(即所謂「票面息」)。惟一旦開始在次級市場作二手轉手交易時，投資者的高需求可以推高債券價格，從而降低收益(即所謂「孳息率」)。



舉例而言，本金為1萬元的1年期債券，若其票面息為10厘，意味着該債券的「本金+利息」總計為1.1萬元；惟當債券在公開市場交易時，若有人願意以高於1.1萬元的價格購買，該債券則會變成「負收益債券」，因為其買入價已高過本金及利息收益，帳面上注定「輸錢」。



那麼，為何明知「輸錢」都買？這當然不是散戶所為，因有些基金是專門追蹤政府債券的孳息率，而基金表現又與債息掛鈎，意味着無論收益如何，基金也必須「被迫」購買債券，就算明知「掟錢落黑洞」也要買。另外，投資者當然不只是買「負收益債券」，他們會藉貨幣匯率的變動作雙向操作，就算買了負收益債券也可獲得回報。



【全球負收益債有多少？】

美國知名財經媒體彭博報道，今年6月全球負收益債券總額已突破13萬億美元，當中德國國債有大約85%是處於負收益狀態。美國國債雖然規模達16萬億美元，但仍未見負收益國債，主因是聯邦基金利率仍高企2.25至2.5厘區間，債息一般不會大幅拋離指標利率。不過，縱觀全球，負收益債券目前正如黑洞般增長，已成為不妙的大趨勢。



【為何情況令人擔心？】

彭博專欄作家Marcus Ashworth說︰「金融市場的一個重要規律是：如果你借出的金錢時間愈長，應該會有更高的回報，這是很易理解的，但這定律已被打破。」他認為，這種情況會導致投資者進行其他風險投資，以尋求更高回報，從而增加債市以外的金融市場和房地產出現泡沫的可能。



【誰的利益會受最大損害？】

退休基金和保險公司是以「穩陣」為主，它們傳統上是政府債券的主要投資者，目前就處於一個特殊的困境：隨着客戶年齡增長，而買債回報不高，令這些機構因「固定回報」關係，要支付更多的錢予客戶。



然而，退休基金和保險公司往往不會投資巨大風險資產，在負收益債成為趨勢後，意味着他們更難維持收支平衡。而基金及保險公司的客戶若購買了包含相關資產的投資計劃，亦有可能因此而令投資收入減少，影響退休生活。



【誰會受益？】

會在「負收益」情況下得益的包括︰發行負收益債的政府，正如德國就可以用低成本發債，甚至獲得投資者「補貼」；發行債券的公司也從低借貸成本中獲益；利用槓桿來收購企業的私募股權公司也是如此，借貸成本便宜可令他們獲利更多；以浮動利率供樓的人也可享受低息的好處。



【為甚麼會變成這樣？】

在2008年金融海嘯及其後2010年的歐債危機爆發後，為刺激經濟增長，歐央行於2014年實施負存款利率政策，日本很快就跟隨。央行推行負利率的原意，是通過向金融機構的存款收取費用，以刺激機構向客戶貸款，從而提振實體經濟。這本來應是暫時的貨幣刺激措施。



不過，為為何負利率會變成常態呢？答案在於通脹！基本上，目前為止，也沒有人能徹底解釋為何全球灌水也谷不起通脹；與此同時，儘管失業率大幅下降，但工資水平僅略有增長，意味着通脹偏低，令央行的負利率政策不能撤回。歐洲央行更預計，未來十年通脹不會達到2%目標，加上經濟前景令人憂慮，只能維持低利率水平。



換言之，「金融黑洞」恐怕只會更差，到了爆煲之時，基本上無人能走避。



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