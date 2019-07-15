【北水追蹤】醫藥內險受捧　騰訊中建材捱沽

港股連續4個交易日向上，恒生指數收市升83點，報28,554點，主板成交金額約713億港元。港股通成交額約67.42億元，佔主板成交約9.45%，北水淨流入金額為17.84億元人民幣，已連續第44個交易日錄得淨流入。



醫藥股有追捧，中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)膺表現最佳兩隻藍籌，其港股通分別錄約1.77億及約1.25億元淨流入；發盈警的金斯瑞生物科技亦錄得淨流入1,736.7萬元。



北水續吼內險股，中國平安(02318)及中國太保(02601)之港股通錄得約1.68億及1.5億元淨流入。另外，香港交易所(00388)之港股通錄約6,247萬元淨流入，比亞迪股份(01211)及中興通訊(00763)亦錄約5,812萬元和2,189萬元淨流入。



騰訊控股(00700)捱沽，其港股通淨流出約2,952萬元；至於中國建材(03323)、新城發展(01030)港股通淨流出2,208萬元及2,153萬元。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm