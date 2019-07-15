著名機構警告：全球已陷「第3輪貨幣冷戰」

外國傳媒報道，著名機構太平洋投資管理公司(PIMCO)全球經濟顧問Joachim Fels警告，目前全球形勢是「第3輪貨幣冷戰」，且有可能進一步升級至全面貨幣戰。



他指出，世界主要貿易集團已打了5年多的「貨幣冷戰」，曾在2018年初「停火」，目前又再次爆發，雖然短期內爆發全面貨幣戰的機會較小(即美國和其他主要國家政府及央行直接干預、讓貨幣競爭貶值)，但長期不能排除這可能性。



他表示，美國聯儲局勢減息，歐央行、中國人民銀行、日本央行暗示進一步寬鬆，都加劇了全球貨幣的緊張局勢，為「第3輪貨幣冷戰」揭序。雖然美國政府短期內出手打壓美元的可能性極低，但單是貨幣政策就可能促使美元轉弱。



他又稱，不只是全球主要央行可能參與貨幣冷戰，南韓、印尼、智利、南非本周也可能減息，其他國家的許多央行其實也參與其中。

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