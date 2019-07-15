咁悲觀？星展將恒指年底目標定在27140點

科技發展日新月異，星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福指出，全球有不少傳統價值股正受到創新科技或產業衝擊，例如傳統銀行業，汽車業、零售業等等，正受到虛擬銀行、電召平台、網購平台等威脅，或需作出轉型。



侯偉福認為，下半年理想的投資組合應集高增長及穩定收入投資產品於一身，增長板塊可考慮高科技、自動化、雲計算及電子商貿等，而穩定收入產品則可考慮「BBB」或「BB」投資評級的企業債券及房託等等。



至於港股，星展銀行（香港）投資總監辦公室（北亞區）高級投資策略師李振豪認為，下半年恒生指數將於27,000點至29,000點之間波動，年底目標價為27,140點。該行特別看好高科技，消費及內地保險板塊，他指內地經濟表現符合預期，而且經濟結構由內需主導，若未來中美貿易戰惡化，內地或會進一步刺激消費以抵銷部分影響，又指內地於四月已實施一輪減稅降費措施，從零售數據可見，相關提振效果顯著。



此外，隨着內地老年人口增長，他相信，居民對保險產品需求會持續上升，而且中國10年期國債孳息率仍有3.1厘，有利保險公司的投資收益，整體而言向對下半年內地股市表現預測向好，均利好內險股。另方面，他指部分高科技行業正顛覆傳統產業營運模式，或有較高增長潛力，對相關板塊看法正面。若心儀防守收息股，則可考慮內銀股及房託等等。



至於內地股市，李振豪亦表示，內地第二季經濟表現達標，相信未來再下跌空間不大，料全年增長可望維持於6.2%水平。他相信，除着MSCI將A股的權重上調，未來將有更多資金流入內地股市，提供長期支持，料下半年上證指數將於2,850點獲得支持，並可望再上，惟不設任何設目標價，當中較為看好內需及金融板塊，如食品、白酒、銀行及保險等。

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