外媒分析：百威母企4招減債　惟困難重重

美國著名財經媒體彭博報道，知名啤酒商百威英博(AB InBev)擱置分拆旗下百威亞太(01876)，令該公司要尋找新方法，務求減少1,000億美元以上的債務。以下是可能出現的「B計劃」：



【1、削減開支】

百威靠着併購成為全球最大釀酒商，亦是全球最賺錢的主要釀酒商，營業利潤率是主要對手喜力(Heineken)兩倍以上，可藉着削減功能重疊的品牌，進一步強化優勢。



不過，一旦削減品牌，可能會影響業務增長速度，例如需要更長時間才能在菲律賓、泰國，以及越南，這3個正在增長的國家進行擴張。



【2、另覓上市時機】

百威可再找更合適時機重啟新股上市計劃。不過，投資者有了先例，令再次上市變得更困難。替代方法是百威可以設法先賣出亞洲業務的小量股權，但目前也沒有達成合適協議的可能進展。



【3、出售資產】

百威可以從全球擁有的60多種啤酒中，出售部分資產。不過，這可能破壞目前的營運模式，令品牌吸引力可能不足。



【4、再次削派息】

去年10月，該公司將股息減半，以節省更多資金來還債。不過，削派息立竿見影的是導致股價大跌11%。

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