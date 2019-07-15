日韓貿戰未解決！美國表態：暫無意介入

面對日韓貿易戰，有「新興市場之父」稱號的麥樸思上周表示，若要短期內解決，必須美國介入，否則不會知道何時完結。外國傳媒報道，美國已表態，就是不介入！



報道指出，美國新上任的國務院亞太助理國務卿David Stilwell即將出訪日本及南韓，而南韓也可能會求助於美國國務院。不過，他接受訪問時表示，美國希望日韓雙方好好坐下來談判，以得出積極結果，美國無意介入調停爭端。



早前有報道指，日韓雙方上周五(12日)已首度會面，更歷時5小時左右，惟沒有成果。南韓要求日方在7月24日前，再度召開相關協商。這意味着在日本7月21日舉行參議院選舉之後，當選舉塵埃落定，或許雙方較容易達成協議。



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