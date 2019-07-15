簡易版Spotify Lite　搶攻印度串流音樂市場

外媒報道，全球最大的串流音樂平台Spotify，近日在印度推出Spotify Lite，旨在吸引擁有基本款智能手機、網絡連接經常不穩定的用戶。Spotify Lite的測試版已於5月份發布，供Android用戶下載，該版本僅佔手機10MB的內存，而Spotify主應用則會佔用約100MB的手機存儲空間。



根據思科的一份報告，到2022年，印度將有8.29億智能手機用戶，佔印度人口的60%，但目前，許多印度人都只有入門級智能手機，雖然每隔一個月都會有軟硬件逐步升級的新手機發布，但許多人並不會頻繁更換手機。



Spotify在印度推出Lite版背後的目的，是希望在全球範圍內觸及更多生活在新興經濟體的用戶。新興經濟體的低端智能手機使用發展迅速，Spotify想盡早將這些用戶拉入自己的生態系統。



Spotify Lite是個獨立的App，目前可在亞洲、拉丁美洲、中東和非洲的36個地區使用，有免費和付費兩個版本。在所有運行4.3或更高版本的Android手機上，Spotify Lite既可以與Spotify主App一起使用，也可以獨立於Spotify主應用使用。



資料顯示，去年印度音樂流媒體服務的用戶滲透率僅為6.4%。使用手機應用在線播放音樂在印度仍然是個新概念。



根據Spotify最近的一次更新，其在印度有超過200萬用戶。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm