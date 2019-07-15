外遊注意！日本7月異常低溫　趁機執平價夏天衫

全球天氣再次異常，擾亂了傳統經濟活動！外國傳媒報道，日本今年7月出現了紀錄低溫，讓人感受不到初夏的炎熱。氣候異常打亂了商家的部署，由戶外娛樂設施到零售業也造成影響。



舉例來說，東京的游泳池泳客數量減少；百貨業春夏服飾滯銷，業績未如理想。再者，由於陽光及氣溫不足，導致蔬菜發育不良。



位在東京的大型遊樂園「豐島園」，游泳池在今年6月29日開放，時段為每逢周六及日。在截至7月7日的4個營業日，使用人數僅900人左右，與去年同期約1.9萬人相比，大幅減少95%！



百貨業方面，傳統上從6月底展開春夏服飾清倉大特賣，由於不炎熱，未出現銷售熱潮。有大型百貨業界人士表示，由於天氣太冷，消費者似乎沒有掃貨意欲。



飲食方面，雪糕、雪條滯銷不在話下，反而熱食受捧，可謂一反常態。麒麟飲料表示，氣溫下降對銷情造成影響，6月冷飲銷量按年減少8%。



電力需求方面，日本關東的東京電力表示，7月平日發電量明顯低於去年同期，反映開冷氣用電量驟降。



最後，日照不足加上長時間下雨，造成蔬菜出產量減少，令菜價上揚。據東京的大盤菜商表示，小黃瓜及茄子的價格上漲，青椒與番茄出產量亦減少，未來菜價仍有可能暴漲。



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