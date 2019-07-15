中國國航6月客運升　貨運跌

中國國航(00753)公布，6月客運運力投入按年上升4.2%，旅客周轉量按年上升4.8%。其中，國內客運運力投入按年上升1.2%，旅客周轉量按年上升1.3%；國際客運運力投入按年上升7.5%，旅客周轉量按年上升9.2%；地區運力投入按年上升18.3%，旅客周轉量按年上升17%。平均客座率為80.6%，按年上升0.4個百分點，其中，國內航線上升0.1個百分點，國際航線上升1.2個百分點，地區航線下降0.9個百分點。



貨運方面，6月貨運運力投入按年下降2.1%，貨郵周轉量按年下降5.8%，運輸量按年下降5.3%；貨郵載運率為48.2%，按年下降1.9個百分點。

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