業績期揭幕！花旗季績勝預期　道指期貨升幅稍擴

由周一(15日)起，美國企業業績期正式揭幕，打響頭炮的是華爾街大行之一花旗集團，結果勝預期！



該行公布，受惠於電子債券交易平台Tradeweb上市，令第2季盈利達47.9億美元，按年升7%，每股盈利1.95美元，勝預期的1.8美元。若撇除新股上市帶來的特殊收益，每股盈利1.83美元，仍勝預期；收入按年升2%，至188億美元。



期內，亞太區機構客戶業務收入按年升6%，至19.75億美元，亞太區零售銀行業務收入按年升3%，至18.65億美元。



業績公布後，由於市場憧憬同業業績也理想，道指期貨維持升勢，由55點微升至63點，港股夜期亦升32點，報28,555點，平水。



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