全球經貿戰：特朗普點算？美企5大理由唔肯「愛‧回家」

美國總統特朗普經常表示，透過「關稅」會令美國企業返回美國，惟恐怕很難如願以償。美國媒體列出以下5大原因：



【1、重建需時】

有美國企業表示，在美國重新設置資本密集型產業、研發、培訓等大約要5至7年，公司是沒有能力負擔這段期間的任何損失。



【2、美國缺乏製造業】

相對美國，中國產業鏈反而更完整，因美國集中服務業，許多製造業有難以找到合適工人的問題。



【3、工資】

目前美國製造業平均月薪3,200美元(約2.5萬港元)以上，遠高於越南的237美元(約1,800港元)、印尼的188美元(約1,400港元)、泰國的425美元(約3,300港元)，以及墨西哥的400美元(約3,100港元)。因此，即使將產能搬出中國，首選落戶都一定不會是美國。



【4、美元強勢】

目前相對強勢的美元令美國進口便宜，但同一道理，自家生產的成本就相對昂貴。



【5、中國市場龐大】

對許多美國企業而言，中國依然是個近14億人的重要市場，就算不計人工，以運輸成本而言，寧願選擇印度及東南亞生產，也不會返回美國。



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