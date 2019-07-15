新盤UPDATES：發展商限量加推單位應市

新界西北區樓盤持續熱銷，發展商不斷限量加推單位應市。同時，各區特色戶亦備受追捧，做價相當理想。



●御半山II期累售218伙 周五再加推單位應市

新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，今天(7月15日)再沽出3伙，累售218伙，佔可售單位約95%。為回應市場需求，發展商上載新銷售安排第，將於本周五(7月19日)晚上7時正，以先到先得形式限量推售32伙，當中包括4伙開放式、2伙1房單位、10伙1房連儲物室單位、10伙兩房、3伙兩房連儲物室單位及3伙3房單位。



●雲海頂層特色單位逾3,589萬沽出

新鴻基地產位於馬鞍山的雲海，再錄得特色戶成交，單位為Sandalwood Court第3座11樓A室，實用面積1,353方呎，天台面積857方呎，成交價逾3,589.5萬元，呎價26,530元。而同系元朗Grand YOHO第一期亦售出9座51樓B室特色戶，實用面積983方呎，平台與天台面積分別98及716方呎，售價2,494.7萬元，呎價25,378元。



●GRAND MONTARA兩伙加價重推

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA修改單位，其中兩伙交易再未有進展單位加價重推，其中1B座30樓E室，實用面積715方呎，加價約7.3%，折實售價提升至逾1,020.75萬元，呎價14,276元。



至於1A座27樓B室，折實售價則增加至逾1,090.19萬元，呎價14,345元，加幅約5.8%。發展商亦上載銷售安排，於本周五(7月19日)起以先到先得形式發售上述兩伙。



●香島加推特色戶招標發售

南豐發展的筲箕灣香島，現時尚餘11伙高層特色戶未售，發展商加推第3座31樓C室，於周五(7月19日)上午10時至11時標售，該單位實用面積1,960方呎。

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