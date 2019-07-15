夜市UPDATES：美股高位回吐　港夜期低水

中國公布第2季經濟增長後，市場更確定全球央行需要「聯手放水」，減息預期推動美股3大指數周一(15日)開市續創新高，惟高位開始見到獲利盤，指數迅速轉跌。道指目前報27,317點，跌14點或0.05%；納指報3,011點，跌2點或0.08%；納指報8,238點，跌6點或0.07%。港股期指夜市無方向，目前報28,529點，升6點，低水26點。



花旗周一公布了勝預期的業績，為美企新一輪業績期揭開序幕，由於美股處於歷史高位，故美企季績若不及預期，將被視為重大調整風險。據FactSet數據顯示，標指成分股第2季盈利預計下降2.7%，恐連續兩個季度下滑，即俗稱「業績衰退」。數據還顯示，在發布季度業績指引的114家公司中，77%為負面預測。



個股方面，花旗上季純利升7%至近48億美元，惟股價目前倒跌1.25%，同業高盛亦跌1.53%。Facebook已與美國聯邦貿易委員會達成和解協議，將支付50億美元罰金，股價目前跌近1%。波音跌逾1.4%，有消息稱737 MAX或需到2020年方可復飛。



後市方面，摩根大通周一上調了標指12個月目標，由3,000點升至3,200點，較上周五(12日)收市有大約6.2%上升空間，並告知客戶下半年股市仍有上升空間，主因是聯儲局放寬貨幣政策及憧憬中美貿易戰會完結。



該行估計，有多達6個已發展國家，以及13個新興市場國家的央行會在今年底前「放水」，預示着企業融資成本會下降，對股市是利好。



【21:30】美股上周連番破頂後，周一早段靠穩，道指高開32點再創新高，報27,364點，納指漲20點，至8,264點。



亞馬遜周一開始為期48小時的Prime Day促銷日，股價早段報2,019.41美元，升0.42%；傳Facebook就私隱手法調查，與聯邦貿易委員會達成和解協議，支付50億美元罰款，股價早段報203.44美元，跌0.77%。



報道指，晶片商Broadcom中止收購網絡保安軟公司ymantec的磋商，後者股價急瀉12.85%至22.29美元。



業績方面，花旗上季純利升7%至48億美元，扣除出售Tradeweb後每股賺1.83美元，略高過預期的1.8美元，主要是消費者業務貢獻升至2013年次季以來最高，以及開支減幅多過預期1億美元。花旗股價早段報71.27美元，跌0.7%。



據FactSet統計顯示，標指成分企業整體盈利繼首季跌0.3%，分析員估計第二季將倒退2.8%，為2016年中以來首次連續兩季錄得跌幅。

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