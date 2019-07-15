特朗普干預聯儲影響大？經濟學家：毫無作用

美國總統特朗普多次出言批評聯儲局的貨幣政策，外國媒體報道，這些攻擊並未顯著損害外界對當局獨立性的看法。



一項調查顯示，略多於一半的受訪經濟學家認為，特朗普的批評對央行獨立於政治壓力做出決策的影響甚微，甚至可以忽略不理。另有42%的受訪者稱，聯儲局的獨立性僅受到輕微削弱。



波因特洛馬拿撒勒大學經濟學家Lynn Reaser稱，聯儲局的政策制定者雖對這些批評感到惱火，但不會因此影響他們的行動。



事實上，聯儲局共有7個理事席位，其中有兩個目前空缺，特朗普可以通過對聯儲局理事的任命來發揮更大影響力。



特朗普已表示，打算任命Judy Shelton和Christopher Waller為聯儲局理事。Shelton曾呼籲收緊貨幣政策，但最近改變立場支持減息。Waller則長期擔任聯儲局經濟學家，目前為聖路易斯聯儲銀行的研究主管，過去曾為聯儲局的獨立性進行辯護。

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