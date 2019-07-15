股神勉勵「考第一」不代表人生贏家 更重要是...
2019年07月15日 21:48
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巴菲特(美聯社圖片)
「股神」巴菲特已年屆88歲，是公認的成功人士，而且從不喜愛炫富，目前的生活依舊平淡，鮮有負面新聞，喜愛提攜後輩。
他經常表示，智商(IQ)高、成績好，並不是成功的基石，不會讓你鶴立雞群。外國媒體就找出他於1998年勉勵商業碩士(MBA)畢業生的一番話，不妨回顧一下。
他說：「全班最高分並不是錯，但不代表餘下的人生都是大贏家。你寧可成為一位有領袖質素的人，能讓其他人發揮所長、激發興趣。這需要一位有胸襟、誠實、會為別人的想法給予讚賞的人。」不過，他又說：「你不要選擇最低智商(IQ)的人，不要讓人失望。」
以下是「股神」提到必須培養的性格，這較「高分」更重要：
●履行你的承諾
●說實話
●值得信賴
●準時還錢
●細心及同理心
●謙卑
●願意承認你錯了
●在需要時提供幫助
●尊重他人
●善心
●耐心
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