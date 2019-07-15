中國經濟增速27年最低 料開啟新興市場放水潮
2019年07月15日 22:05
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外國傳媒報道，在聯儲局主席鮑威爾上周發出「鴿派」言論後，中國周一(15日)公布經濟增長放緩，加劇了人們對新興市場減息的關注。
中國第2季國內生產總值(GDP)按年增長6.2%，是1992年開始發布季度數據以來最低，凸顯貿易戰影響。投資者現在將關注印尼、南非和烏克蘭的央行會議，預計他們本周都會減息，南韓也有一半的可能放鬆貨幣政策。
富達國際駐倫敦的基金經理Paul Greer表示，新興市場走向更寬鬆貨幣政策的道路非常清晰，預計全球寬鬆大潮將繼續下去，只要經濟增長和貿易依然低迷，就不是新興市場貨幣升值的典型環境。他管理的新興市場債券基金今年回報跑贏97%同業。
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