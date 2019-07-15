昌興國際訂立重組計劃意向書

昌興國際(00803)宣布，已與投資者訂立不具法律約束力的重組計劃意向書。據此，新控股公司將註冊成立，以收購昌興國際，公司的上市地位將轉讓予新控股公司；而昌興國際現有股東，將以其現有股份換取新控股公司股份。投資者將向新控股公司最多注入協定的約5,000萬元現金，以及價值不少於5,000萬元的創收資產。



於重組計劃完成後，預期投資者及其聯繫人將控制不少於新控股公司50%的投票權，而昌興國際現有股東，預期將控制不超過新控股公司50%的投票權。



不過，重組計劃必須待以下事項達成後，方告完成。當中包括須經百慕達及香港法院、昌興國際股東、債權人及聯交所批准；就投資事項及向新投資者發行新控股公司股份，需獲證監會授出清洗豁免；以及聯交所並無將投資事項視為反向收購，惟倘投資事項被視為反向收購，則須獲聯交所批准反向收購。

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