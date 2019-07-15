寶寶樹增資小星醫生及收購智能硬件研發業務

寶寶樹集團(01761)全資附屬公司海囤國際，今年5月底分別向復星醫藥(02196)及旗下萬邦雲健康，收購小星醫生合共20%股權，最新再簽訂增資協議，據此，小星醫生的註冊資本將由1,800萬元人民幣，增至2,600萬元人民幣，將各自按於小星醫生的持股比例增資出資。由於復星醫藥為復星國際的30%受控公司，而復星國際間接持有寶寶樹超過10%股權，故相關股權收購及增資構成關連交易。



小星醫生主要由海囤國際、復星醫藥及復星健康分別擁有50%、10%及40%股權。通告指出，由於寶寶樹主要業務是提供母嬰社區平台，小星醫生亦致力於為年輕家庭提供專業健康醫療服務，特別是在其初生嬰兒出生後的頭一千天，故收購和增資有助提升市場競爭能力及盈利能力。



此外，寶寶樹香港與Dragon Cloud訂立股份轉讓協議，寶寶樹香港以4,350萬元人民幣，向Dragon Cloud收購Future Chaser的100%股權。Dragon Cloud由寶寶樹主要股東兼行政總裁王懷南之配偶持有。



Future Chaser的全資附屬公司台灣已來主要從事智能硬件研發，寶寶樹表示，公司正在擴展其人工智能技術部門，認為可加以利用台灣已來的高質量技術資源。



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