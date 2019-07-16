澳博持賭牌子企　何超鳳接任主席

澳門博彩控股(00880)旗下全資子公司、負責持有集團澳門賭牌的澳門博彩股份有限公司(澳博股份)出現人事變動。



外電報道，賭王何鴻燊二房次女何超鳳，繼去年6月接任澳博控股主席之後，她於3月亦成為澳博股份主席，原主席蘇樹輝則轉為常務董事。



值得留意的是，何家四房長子何猷亨，以及澳博的控股公司澳門旅遊娛樂主席霍震寰亦被新委任為澳博股份的董事。何猷亨是何家四房子女之中，首位進入澳博股份權力核心的成員；霍震寰則是繼霍震霆之後第二位「入局」的霍家成員。



至於何鴻燊則在本次變動後正式退出澳博股份董事局，其餘退任董事的還有鄭家純、吳志誠、官樂怡及江陽。據了解，新一屆澳博股份董事任期，將直至2022年的股東常會為止。澳博股份新一屆董事會的其餘成員，分別為岑康權、何家四太梁安琪、三太陳婉珍、二房三女何超蕸。



今年4月，澳博聯席主席兼執行董事霍震霆接受記者查詢時確認，控股公司澳娛董事會有變動。其兒子霍啟山，以及霍震寰之子霍啟中獲委任為董事，另何超蕸亦獲委任為董事會成員，令霍氏家族與何家二房共有六名董事掌控了澳娛。當時有評論指，有關安排令何家三房和四房被邊緣化，惟霍震霆否認。



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