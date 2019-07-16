鄭若驊夫公司股價續波動　安樂工程冧近兩成

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)自上周五掛牌後，股價表現一直反覆。周一開市後不久即大挫近兩成，曾低見1.31元，收市報1.35元，仍大跌17.18%。



安樂股份上周五首掛當日股價已相當波動，早段曾低見1.13元，跌穿1.2元的招股價，收市回升至報1.63元。若散戶上周五於高位入市，周一已即時「中伏」蒙受帳面損失。



事實上，安樂工程上市過程爭議不絕。由於安樂工程股權高度集中，小量成交足以令股價大幅波動，加上回撥予散戶的新股比例高，故證券界警告散戶不宜沾手之外，已接貨的股民也要承受股價急跌的風險。



根據安樂工程上周公告披露，計及大股東潘樂陶在內的首25大股東佔上市後已發行總股本91.09%，最前25大承配人認購數目佔國際配售部分的84.48%。公告提醒，鑑於股權高度集中於小部分股東，投資者應知悉即使小量股份成交，亦可能導致股價大幅波動。



安樂工程招股公開發售部分超購僅約6.59倍，但其將新股回撥至公開發售的佔比卻提高至20%，散戶變相被迫接多一倍貨，早前已惹起市場質疑。



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